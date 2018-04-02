Азербайджанские музыканты выступят на ежегодном музыкальном фестивале в Катаре

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские музыканты примут участие во втором ежегодном Фестивале уда, который пройдет 5-8 апреля в Катаре, передает Report со ссылкой на Gulf-Times.

В фестивале примут участие более 80 музыкантов из ряда стран, включая шесть групп и 18 соло-исполнителей. Так, на мероприятии будут представлены Кувейт, Испания, Турция, Азербайджан, Иран, Индонезия, Малайзия, Ирак, Япония, Греция, Оман, Марокко, Сирия и Тунис.

Фестиваль будет посвящен известному исламскому философу Абу Насру аль-Фараби ("Второй учитель"), который внес значительный вклад в развитии культуры, философии и музыки.

На церемонии открытия фестиваля 5 апреля будет продемонстрирован фильм, посвященный аль-Фараби.