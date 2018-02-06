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    Азербайджанская Габала названа туристической столицей исламского мира в 2020 году

    В 2019 году в этой номинации победила Дакка

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский город Габала избран столицей туризма исламского мира в 2020 году, в 2019 году в этой номинации победила Дакка. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу  Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

    Решение было принято на 10-ой конференции министров туризма стран-членов ОИС, проходящей в столице Бангладеш Дакке.

    На премию туристического города Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в 2019-2020 всего  претендовали четыре города, среди них также бенинский Параку и Агадес в Нигере. 

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