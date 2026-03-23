Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    • 23 марта, 2026
    • 21:52
    Азербайджан впервые участвовал в крупнейшем фестивале Люксембурга

    Азербайджан впервые принял участие и представил свой стенд на международном фестивале в Люксембурге, где посетители смогли ознакомиться с богатым культурным наследием, самобытными традициями страны и попробовать явства ее национальной кухни.

    Как сообщает европейское бюро Report, участие в традиционном мероприятии под названием "Фестиваль миграций, культур и гражданства" было организовано при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и посольства страны в Бельгии и Люксембурге, а также участии Ассоциации дружбы Люксембург - Азербайджан (LuxAz).

    Представители LuxAz подчеркнули, что участие в подобных фестивалях важно для для популяризации азербайджанской культуры в Люксембурге и укрепления связей с различными общинами. Поэтому ассоциация рассматривает их как эффективный инструмент народной дипломатии и площадку для представления страны.

    По словам руководителей стенда Севиндж Омарли и Сеймура Ахмедова, они планируют и дальше принимать участие в подобных международных мероприятиях. Дебют на этом фестивале превзошел все ожидания - интерес посетителей к Азербайджану оказался чрезвычайно высок, в том числе и со стороны официальных лиц.

    Азербайджанский стенд посетили министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттель (Xavier Bettel), который занимал пост премьер-министра герцогства с 2013 по 2023 год, а также министр по делам семьи, солидарности, совместного проживания и приема беженцев Макс Хан (Max Hahn).

    43-ий по счету фестиваль, прошедший в минувшие выходные в выставочном центре Luxexpo The Box собрал около 35 000 посетителей. Два дня в рамках мероприятия проходили конференции, дебаты, мастер-классы, представления и выставки, а также работали более 400 стендов, представляющих ассоциации, культуру, гастрономию, ремесла и общественную жизнь различных стран мира.

    Мероприятие проводится с 1981 года и за более чем четыре десятилетия стал настоящей визитной карточкой герцогства - государства, где, по статистике, почти 47% населения составляют иностранцы, что делает его одной из самых мультикультурных стран Европы. Цель форума - знакомство, диалог и укрепление связей между различными общинами, содействие интеграции и продвижение культурного многообразия.

    Фестиваль в Люксембурге стенд Азербайджана МИД Люксембурга Ксавье Беттель
    Фото
    Azərbaycan ilk dəfə Lüksemburqda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub
