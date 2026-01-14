Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    • 14 января, 2026
    • 17:36
    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    В Азербайджане будет разработан совместный межведомственный план действий, направленный на предотвращение и нейтрализацию негативной пропаганды против международного имиджа, истории и культуры государства.

    Как передает Report, это предусмотрено в концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Согласно документу, совместный план действий подлежит согласованию и утверждению.

    Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı mənfi təbliğat əleyhinə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq

    Лента новостей