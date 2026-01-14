Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

В Азербайджане будет разработан совместный межведомственный план действий, направленный на предотвращение и нейтрализацию негативной пропаганды против международного имиджа, истории и культуры государства.

Как передает Report, это предусмотрено в концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу, совместный план действий подлежит согласованию и утверждению.