    Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı mənfi təbliğat əleyhinə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:17
    Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı mənfi təbliğat əleyhinə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq

    Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq imicinə, tarixinə və mədəniyyətinə qarşı aparılan mənfi təbliğatın qarşısının alınması və neytrallaşdırılması məqsədilə qurumlararası birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.

    Konsepsiyaya əsasən, birgə fəaliyyət planının razılaşdırılması və təsdiq edilməsi nəzərdə tutulub.

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

