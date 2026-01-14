Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı mənfi təbliğat əleyhinə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 14 yanvar, 2026
- 17:17
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq imicinə, tarixinə və mədəniyyətinə qarşı aparılan mənfi təbliğatın qarşısının alınması və neytrallaşdırılması məqsədilə qurumlararası birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.
Konsepsiyaya əsasən, birgə fəaliyyət planının razılaşdırılması və təsdiq edilməsi nəzərdə tutulub.
