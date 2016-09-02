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    Азербайджан примет участие в автопробеге, посвященном Расулу Гамзатову

    Автопробег стартует 6 сентября

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Дагестане 6 сентября будет дан старт международному автопробегу "Белые журавли", посвященному 93-летию известного писателя Расула Гамзатова и 30-летию со дня открытия первого памятника в Дагестане Белым журавлям.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры Республики Дагестан, в автопробеге примут участие команды из Азербайджана, а также республик Северного Кавказа.

    Автопробег направлен на популяризацию творчества народного поэта Расула Гамзатова.

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