Азербайджан представлен на выставке Discovery Art Fair в Кёльне

Азербайджан представлен на выставке Discovery Art Fair, проходящей 24-26 апреля в Кёльне.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, мероприятие собрало более 15 тыс. посетителей и объединило 117 галерей и творческих деятелей из 16 стран.

Национальный стенд Азербайджана пользуется на выставке особым вниманием. Здесь представлено в общей сложности около 50 работ азербайджанских художников - Асмер Нариманбековой, Сабира Чопуроглу, Анара Гусейнзаде, Орхана Гараева, Фарида Исмаилова, Джамали Рахманлы, Талеха Миркязыма, а также скульпторов Кянана Алиева, Ахада Мамедова, Кямрана Асадова, Намига Гусейнова и Ульвии Мамедли.

"Участие в престижной немецкой выставке Discovery Art Fair имеет важное значение с точки зрения продвижения современного искусства нашей страны на международном уровне, популяризации произведений наших художников и скульпторов в мире, развития креативной индустрии и укрепления культурной дипломатии", - отмечается в сообщении.