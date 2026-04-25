    Азербайджан представлен на выставке Discovery Art Fair в Кёльне

    Азербайджан представлен на выставке Discovery Art Fair, проходящей 24-26 апреля в Кёльне.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, мероприятие собрало более 15 тыс. посетителей и объединило 117 галерей и творческих деятелей из 16 стран.

    Национальный стенд Азербайджана пользуется на выставке особым вниманием. Здесь представлено в общей сложности около 50 работ азербайджанских художников - Асмер Нариманбековой, Сабира Чопуроглу, Анара Гусейнзаде, Орхана Гараева, Фарида Исмаилова, Джамали Рахманлы, Талеха Миркязыма, а также скульпторов Кянана Алиева, Ахада Мамедова, Кямрана Асадова, Намига Гусейнова и Ульвии Мамедли.

    "Участие в престижной немецкой выставке Discovery Art Fair имеет важное значение с точки зрения продвижения современного искусства нашей страны на международном уровне, популяризации произведений наших художников и скульпторов в мире, развития креативной индустрии и укрепления культурной дипломатии", - отмечается в сообщении.

    Министерство культуры Азербайджана Выставка Discovery Art Fair Азербайджанские художники Кельн Федеративная Республика Германия
    Azərbaycan Almaniyada beynəlxalq incəsənət sərgisində təmsil olunur
    Azerbaijan represented at Discovery Art Fair in Cologne

    Последние новости

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    Лента новостей