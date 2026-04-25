    • 25 aprel, 2026
    • 09:18
    Azərbaycan Almaniyada beynəlxalq incəsənət sərgisində təmsil olunur

    Almaniyanın Köln şəhərində aprelin 24-26-da keçirilən Discovery Art Fair sərgisində Azərbaycan uğurla təmsil olunur.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 15 mindən çox ziyarətçinin qatıldığı, 16 ölkədən 117 qalereya və yaradıcı şəxsin iştirak etdiyi sərgidə Azərbaycan stendi xüsusi diqqət cəlb edir. Milli stenddə azərbaycanlı rəssamlar Əsmər Nərimambəyova, Sabir Çopuroğlu, Anar Hüseynzadə, Orxan Qarayev, Fərid İsmayılov, Cəmalə Rəhmanlı, Taleh Mirkazım, eləcə də heykəltəraşlar Kənan Əliyev, Əhəd Məmmədov, Kamran Əsədov, Namiq Hüseynov və Ülviyyə Məmmədlinin ümumilikdə 50-yə yaxın əsəri nümayiş olunur.

    "Sərgiyə gələn ziyarətçilərin marağı və müsbət rəyləri bir daha göstərir ki, Azərbaycan müasir incəsənəti beynəlxalq arenada getdikcə daha çox diqqət çəkir və təqdim olunan əsərlər yüksək qiymətləndirilir.

    Almaniyanın nüfuzlu "Discovery Art Fair" sərgisində iştirak ölkəmizin müasir incəsənətinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, rəssam və heykəltəraşlarımızın əsərlərinin dünyada təbliği, yaradıcı sənayenin inkişafı və mədəni diplomatiyanın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - məlumatda qeyd olunub.

    Mədəniyyət Nazirliyi Almaniya Sərgi
    Азербайджан представлен на выставке Discovery Art Fair в Кёльне
    Azerbaijan represented at Discovery Art Fair in Cologne

