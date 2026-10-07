Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
Kультурная политика
- 07 октября, 2026
- 20:34
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На 78-й Франкфуртской международной книжной выставке (Frankfurter Buchmesse – 2026) представлены древняя история и богатое литературное наследие Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Министервом и Азербайджанского культурного центра в Берлине в рамках выставки был организован национальный стенд с различными книжными образцами.
"В выставке принимает участие делегация, состоящая из писателей и представителей издательств Азербайджана", - отметили в ведомстве.
Представители издательств Азербайджана и ряда других стран провели продуктивные встречи по вопросам авторских прав и сотрудничества.
Отметим, что почетным гостем выставки в этом году является Чехия.
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