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    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке

    Kультурная политика
    • 07 октября, 2026
    • 20:34
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке

    На 78-й Франкфуртской международной книжной выставке (Frankfurter Buchmesse – 2026) представлены древняя история и богатое литературное наследие Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Министервом и Азербайджанского культурного центра в Берлине в рамках выставки был организован национальный стенд с различными книжными образцами.

    "В выставке принимает участие делегация, состоящая из писателей и представителей издательств Азербайджана", - отметили в ведомстве.

    Представители издательств Азербайджана и ряда других стран провели продуктивные встречи по вопросам авторских прав и сотрудничества.

    Отметим, что почетным гостем выставки в этом году является Чехия.

    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке
    Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке

    Книжная выставка Азербайджан Федеративная Республика Германия (ФРГ) Министерство культуры Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın kitab mədəniyyəti 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində təqdim olunur
    Фото
    Azerbaijan presents literary heritage at 78th Frankfurt Book Fair
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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