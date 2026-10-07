Азербайджан представлен на 78-й Франкфуртской международной книжной выставке

На 78-й Франкфуртской международной книжной выставке (Frankfurter Buchmesse – 2026) представлены древняя история и богатое литературное наследие Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министервом и Азербайджанского культурного центра в Берлине в рамках выставки был организован национальный стенд с различными книжными образцами.

"В выставке принимает участие делегация, состоящая из писателей и представителей издательств Азербайджана", - отметили в ведомстве.

Представители издательств Азербайджана и ряда других стран провели продуктивные встречи по вопросам авторских прав и сотрудничества.

Отметим, что почетным гостем выставки в этом году является Чехия.