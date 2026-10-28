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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:35
    Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества

    В рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром молодежи и искусств Руанды Жаном Непо Абдаллахом Утуматвишимой.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Министр поблагодарил руандийскую сторону за представительство на высоком уровне на VII Всемирном форуме межкультурного диалога.

    Керимли, отметив, что Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку восстановлению культурной, образовательной и социальной инфраструктуры в Руанде, заявил о наличии перспектив культурного сотрудничества между двумя странами.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества
    Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества
    Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества
    Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества

    Адиль Керимли Азербайджано-руандийские отношения
    Фото
    Azərbaycanla Ruanda arasında mədəni əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Rwanda discuss prospects for cultural cooperation
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