Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества
Kультурная политика
- 28 октября, 2026
- 18:35
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В рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром молодежи и искусств Руанды Жаном Непо Абдаллахом Утуматвишимой.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Министр поблагодарил руандийскую сторону за представительство на высоком уровне на VII Всемирном форуме межкультурного диалога.
Керимли, отметив, что Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку восстановлению культурной, образовательной и социальной инфраструктуры в Руанде, заявил о наличии перспектив культурного сотрудничества между двумя странами.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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