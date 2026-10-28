Азербайджан и Руанда обсудили перспективы культурного сотрудничества

В рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром молодежи и искусств Руанды Жаном Непо Абдаллахом Утуматвишимой.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министр поблагодарил руандийскую сторону за представительство на высоком уровне на VII Всемирном форуме межкультурного диалога.

Керимли, отметив, что Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку восстановлению культурной, образовательной и социальной инфраструктуры в Руанде, заявил о наличии перспектив культурного сотрудничества между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.