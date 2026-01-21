Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Молдова развивают сотрудничество в сфере культуры

    Kультурная политика
    • 21 января, 2026
    • 13:12
    Азербайджан и Молдова развивают сотрудничество в сфере культуры

    Посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев и министр культуры Молдовы Кристиан Жардан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере культуры.

    Как передает Report об этом сообщил посол в социальной сети X.

    "В ходе встречи была возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры, а также перспективы его развития между Азербайджаном и Молдовой", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Молдова культура Ульви Бахшалиев двустороннее сотрудничество
    Лента новостей