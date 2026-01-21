Азербайджан и Молдова развивают сотрудничество в сфере культуры

Посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев и министр культуры Молдовы Кристиан Жардан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере культуры.

Как передает Report об этом сообщил посол в социальной сети X.

"В ходе встречи была возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры, а также перспективы его развития между Азербайджаном и Молдовой", - говорится в сообщении.