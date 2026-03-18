Азербайджан и ICESCO обсудили План действий Нацкомиссии до 2029г
- 18 марта, 2026
- 09:47
В Баку состоялись обсуждения Плана действий Национальной комиссии Азербайджана по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) на 2026–2028 годы, в ходе которых были заслушаны мнения и предложения членов комиссии.
Как сообщили Report в Министерстве культуры, обсуждение прошло на третьем заседании Нацкомиссии в региональном офисе в Баку
Председатель Национальной комиссии, министр культуры Адиль Керимли представил информацию о повестке дня, рассказал о сотрудничестве Азербайджана с ICESCO и отметил особое значение развития этих отношений для страны.
Генеральный секретарь Нацкомиссии, заведующий отделом международного сотрудничества Министерства культуры Фаррух Джумаев представил доклад о деятельности Секретариата.
Также состоялась презентация веб-сайта Нацкомиссии.