Азербайджан и ICESCO обсудили План действий Нацкомиссии до 2029г

В Баку состоялись обсуждения Плана действий Национальной комиссии Азербайджана по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) на 2026–2028 годы, в ходе которых были заслушаны мнения и предложения членов комиссии.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, обсуждение прошло на третьем заседании Нацкомиссии в региональном офисе в Баку

Председатель Национальной комиссии, министр культуры Адиль Керимли представил информацию о повестке дня, рассказал о сотрудничестве Азербайджана с ICESCO и отметил особое значение развития этих отношений для страны.

Генеральный секретарь Нацкомиссии, заведующий отделом международного сотрудничества Министерства культуры Фаррух Джумаев представил доклад о деятельности Секретариата.

Также состоялась презентация веб-сайта Нацкомиссии.