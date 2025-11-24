Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

Ассоциация дружбы Азербайджана и Люксембурга (LuxAz) представила Азербайджан собственным стендом на Международном базаре Люксембурга 21-23 ноября.

Как сообщает европейское бюро Report, стенд был представлен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге.

Отмечается, что Азербайджан уже 15 лет участвует в этой благотворительной ярмарке, внося значительный вклад в популяризацию культурного наследия, кулинарии и национальных ценностей нашей страны.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель посетил стенд Азербайджана, где ознакомился с культурными достижениями и деятельностью диаспоры.

Руководитель азербайджанского стенда Сеймур Ахмедов впервые в этом году был избран членом Правления Организационного комитета Международного базара Люксембурга.

Напомним, что на Международном базаре Люксембурга было представлено 63 стенда, мероприятие посетили около 40 тыс. человек.