    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    • 24 ноября, 2025
    • 17:45
    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Ассоциация дружбы Азербайджана и Люксембурга (LuxAz) представила Азербайджан собственным стендом на Международном базаре Люксембурга 21-23 ноября.

    Как сообщает европейское бюро Report, стенд был представлен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге.

    Отмечается, что Азербайджан уже 15 лет участвует в этой благотворительной ярмарке, внося значительный вклад в популяризацию культурного наследия, кулинарии и национальных ценностей нашей страны.

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель посетил стенд Азербайджана, где ознакомился с культурными достижениями и деятельностью диаспоры.

    Руководитель азербайджанского стенда Сеймур Ахмедов впервые в этом году был избран членом Правления Организационного комитета Международного базара Люксембурга.

    Напомним, что на Международном базаре Люксембурга было представлено 63 стенда, мероприятие посетили около 40 тыс. человек.

    Azərbaycan Lüksemburq Beynəlxalq Bazarında öz stendi ilə təmsil olunub
    Azerbaijan showcases its cultural heritage at Luxembourg International Market

