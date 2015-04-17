 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ассад Жозе Гатер: Колумбия намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования и культуры

    Посольство планирует провести мероприятие, посвященное колумбийской кухне

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Колумбия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования и культуры. Об этом Report заявил временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Ассад Жозе Гатер.

    "Мы планируем провести больше культурных мероприятий. Сферы культуры и образования являются одними из важнейших, которые мы хотим развивать между Колумбией и  Азербайджаном", - заявил временный поверенный, добавив, что посольство в будущем планирует также провести мероприятие, посвященное колумбийской кухне. 

    Ассад Жозе Гатер отметил, что двусторонние отношения Азербайджана и Колумбии развиваются, чему способствуют визиты официальных лиц двух стран. По его словам, в этом году планируется провести очередной раунд межмидовских консультаций между странами, которые на этот раз пройдут в столице Колумбии  Боготе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi