Ассад Жозе Гатер: Колумбия намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования и культуры

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Колумбия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования и культуры. Об этом Report заявил временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Ассад Жозе Гатер.

"Мы планируем провести больше культурных мероприятий. Сферы культуры и образования являются одними из важнейших, которые мы хотим развивать между Колумбией и Азербайджаном", - заявил временный поверенный, добавив, что посольство в будущем планирует также провести мероприятие, посвященное колумбийской кухне.

Ассад Жозе Гатер отметил, что двусторонние отношения Азербайджана и Колумбии развиваются, чему способствуют визиты официальных лиц двух стран. По его словам, в этом году планируется провести очередной раунд межмидовских консультаций между странами, которые на этот раз пройдут в столице Колумбии Боготе.