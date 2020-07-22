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Анар Керимов приступил к исполнению обязанностей министра культуры

Анар Керимов приступил к исполнению обязанностей министра культуры Завотделом Администрации президента Фарах Алиева представила коллективу Министерства культуры первого заместителя министра культуры Анара Керимова
Kультурная политика
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22 июля 2020 г. 11:47
Анар Керимов приступил к исполнению обязанностей министра культуры

Заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Фарах Алиева представила коллективу Министерства культуры первого заместителя министра культуры Анара Керимова.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Вагиф Алиев, заместитель министра Севда Мамедалиева, руководители структурных подразделений министерства.

Ф.Алиева напомнила о подписанном 20 июля главой государства распоряжении, поздравила Анара Керимова с назначением, пожелала ему успехов в деятельности. Она отметила, что Анар Керимов работал на ответственных должностях, в том числе в качестве постоянного представителя Азербайджана в UNECSO. Его деятельность в то же время была тесно связана со сферой культуры. Было отмечено, что Анар Керимов активно участвовал в деле защиты интересов Азербайджана, в признании и пропаганде нашего культурного наследия на международном уровне, обладает опытом, компетентностью и управленческими навыками в этой области.

Ф.Алиева подчеркнула, что согласно соответствующему распоряжению главы государства, Анар Керимов также будет временно исполнять обязанности министра культуры, она выразила надежду, что он справится с этой задачей.

Завотделом Администрации президента пожелала Анару Керимову и коллективу успехов в предстоящих задачах.

Выступивший Анар Керимов поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанное ему большое доверие.

Анар Керимов отметил, что сегодня по инициативе президента Азербайджана во всех сферах выражается доверие молодым, профессиональным, патриотическим кадрам, такой же подход должен применяться и в секторе культуры. Он подчеркнул, что в своей деятельности будет руководствоваться четырьмя принципами – государственность, ответственность, прозрачность и справедливость.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov kollektivə təqdim edilib, o, Mədəniyyət nazirinin vəzifəsinin icrasına başlayıb
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