Анар Керимов отправился в Турцию

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов отправился в Турцию.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов отправился в Турцию.

Как сообщает Report, он участвует в 39-м заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Бурсе.

Выступая на мероприятии, министр обратился к государствам-членам ТЮРКСОЙ: "Процессы, происходящие в мире, призывают нас к еще большей солидарности. Поэтому считаю, что наше сотрудничество в сфере культуры должно быть усилено. Мы должны защитить свою культуру от негативных влияний современной глобализации".

А.Керимов пригласил министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ посетить города Шуша в следующем году.