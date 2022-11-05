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Анар Керимов отправился в Турцию

Анар Керимов отправился в Турцию Министр культуры Азербайджана Анар Керимов отправился в Турцию.
Kультурная политика
5 ноября 2022 г. 11:49
Анар Керимов отправился в Турцию

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов отправился в Турцию.

Как сообщает Report, он участвует в 39-м заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Бурсе.

Выступая на мероприятии, министр обратился к государствам-членам ТЮРКСОЙ: "Процессы, происходящие в мире, призывают нас к еще большей солидарности. Поэтому считаю, что наше сотрудничество в сфере культуры должно быть усилено. Мы должны защитить свою культуру от негативных влияний современной глобализации".

А.Керимов пригласил министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ посетить города Шуша в следующем году.

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Версия на английском языке Anar Karimov leaves for Turkiye
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov Türkiyəyə gedib

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