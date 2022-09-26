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Анар Керимов летит в Мексику

Анар Керимов летит в Мексику Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мекси
Kультурная политика
26 сентября 2022 г. 17:27
Анар Керимов летит в Мексику

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мексики Мехико 28-30 сентября.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Ожидается, что в конференции примут участие более 1 500 гостей, включая министров культуры из 160 стран.

В рамках визита запланировано выступление министра А.Керимова на тему "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", а также ряд двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Azerbaijani culture minister to visit Mexico
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov Meksikaya gedir

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