Анар Керимов летит в Мексику

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мексики Мехико 28-30 сентября.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Ожидается, что в конференции примут участие более 1 500 гостей, включая министров культуры из 160 стран.
В рамках визита запланировано выступление министра А.Керимова на тему "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", а также ряд двусторонних встреч.
Анар Керимов летит в МексикуАнар Керимов летит в Мексику Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мекси
Kультурная политика
26 сентября 2022 г. 17:27
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Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мексики Мехико 28-30 сентября.
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