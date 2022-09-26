Анар Керимов летит в Мексику

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мекси

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая пройдет в столице Мексики Мехико 28-30 сентября.



Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.



Ожидается, что в конференции примут участие более 1 500 гостей, включая министров культуры из 160 стран.



В рамках визита запланировано выступление министра А.Керимова на тему "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", а также ряд двусторонних встреч.