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    Авария на пензенском газопроводе не повлияла на поставки газа в Казахстан и Узбекистан

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 17:41
    Авария на пензенском газопроводе не повлияла на поставки газа в Казахстан и Узбекистан

    Порыв на магистральном газопроводе в Пензенской области не оказал влияния на поставки газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан.

    Как передает Report, об этом сообщила агентству "Интерфакс -Казахстан" представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

    "Поставки российского газа в Республику Казахстан осуществляются в штатном режиме, в рамках действующих контрактов и в соответствии с заявками. Транзит российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана также осуществляется в плановых объемах, - сообщила она. - Отклонений в работе газотранспортной системы Казахстана не зафиксировано. Указанный инцидент не оказывает влияния на газоснабжение потребителей Республики Казахстан".

    Представитель Минэнерго также отметила, что запросов от "Газпрома" на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам не поступало.

    Ранее Управление МЧС по Пензенской области сообщило, что 13 октября получило "сообщение о том, что в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района".

    Для ликвидации последствий аварии всего задействовано 34 человека и 12 единиц техники, добавляет ГУ МЧС.

    Газопровод Пензенская область Российская Федерация (РФ) Казахстан Узбекистан
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