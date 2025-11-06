Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Kультурная политика
    • 06 ноября, 2025
    • 17:43
    Анар Алекперов поделился публикацией о завершении съемок фильма 44

    Завершены съемки художественного фильма "44", повествующего о 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает Report, об этом в соцсетях написал помощник президента Азербайджана Анар Алекперов.

    Он отметил, что предстоит серьезная и ответственная работа на этапе постпродакшна.

    "Съемки художественного фильма "44", над которым мы усердно работали в течение 4 лет, сегодня успешно завершились. Выражаю искреннюю благодарность всей своей команде, талантливым актерам и всем, кто с полной самоотдачей участвовал в создании этого фильма. Работать с такой талантливой командой было для меня огромным удовольствием и ценным опытом", - говорится в публикации.

    Анар Алекперов фильм "44" съемки
    Фото
    Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edib

