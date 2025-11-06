Анар Алекперов поделился публикацией о завершении съемок фильма "44"
Kультурная политика
- 06 ноября, 2025
- 17:43
Завершены съемки художественного фильма "44", повествующего о 44-дневной Отечественной войне.
Как сообщает Report, об этом в соцсетях написал помощник президента Азербайджана Анар Алекперов.
Он отметил, что предстоит серьезная и ответственная работа на этапе постпродакшна.
"Съемки художественного фильма "44", над которым мы усердно работали в течение 4 лет, сегодня успешно завершились. Выражаю искреннюю благодарность всей своей команде, талантливым актерам и всем, кто с полной самоотдачей участвовал в создании этого фильма. Работать с такой талантливой командой было для меня огромным удовольствием и ценным опытом", - говорится в публикации.
