Анар Алекперов поделился публикацией о завершении съемок фильма "44"

Завершены съемки художественного фильма "44", повествующего о 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом в соцсетях написал помощник президента Азербайджана Анар Алекперов.

Он отметил, что предстоит серьезная и ответственная работа на этапе постпродакшна.

"Съемки художественного фильма "44", над которым мы усердно работали в течение 4 лет, сегодня успешно завершились. Выражаю искреннюю благодарность всей своей команде, талантливым актерам и всем, кто с полной самоотдачей участвовал в создании этого фильма. Работать с такой талантливой командой было для меня огромным удовольствием и ценным опытом", - говорится в публикации.