İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:31
    Anar Ələkbərov 44 bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edib

    Vətən müharibəsindən bəhs edən "44" bədii filminin çəkilişləri başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov sosial mediada paylaşım edib.

    A.Ələkbərov qarşıdakı post-prodakşn mərhələsində ciddi və məsuliyyətli işlərinin olduğunu qeyd edib.

    "4 il ərzində böyük zəhmətlə üzərində çalışdığımız "44" bədii filminin çəkilişləri bu gün uğurla başa çatdı. Filmin ərsəyə gəlməsində əməyi olan fədakar komanda üzvlərimə, peşəkar aktyorlara və bu işə ürəkdən yanaşan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu cür istedadlı heyətlə çalışmaq həm böyük zövq, həm də dəyərli bir təcrübə oldu".

    "44" bədii filmi Anar Ələkbərov vətən müharibəsi

    Son xəbərlər

    16:42

    Maqdalena Qrono: Aİ Azərbaycan və Ermənistanla əməkdaşlığa sadiqdir

    Xarici siyasət
    16:34

    Çexiya hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    16:33
    Foto

    Azərbaycan BP şirkəti ilə neft-qaz və "yaşıl enerji" üzrə birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    16:31
    Foto

    Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:31
    Foto
    Video

    "Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olub

    Biznes
    16:30

    Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırır

    Elm və təhsil
    16:27
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilib

    Energetika
    16:22
    Foto

    Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıb

    Ekologiya
    16:22

    ADB Azərbaycanı dayanıqlı turizm üzrə regional layihəyə cəlb edib

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti