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Аль-Тувейджри: Наследие Низами Гянджеви принадлежит всему человечеству

Аль-Тувейджри: Наследие Низами Гянджеви принадлежит всему человечеству Необходимо бережно сохранять, распространять и пропагандировать наследие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
Kультурная политика
8 июня 2023 г. 14:25
Аль-Тувейджри: Наследие Низами Гянджеви принадлежит всему человечеству

Необходимо бережно сохранять, распространять и пропагандировать наследие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом заявил бывший генеральный директор Организации исламского образования, науки и культуры (ИСЕСКО), член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз аль-Тувейджри в ходе сегодняшней панели, посвященной наследию великого азербайджанского поэта и мыслителя, которая проходит в Гяндже.

"Я нахожусь в Гяндже впервые, для меня это большая честь, так как первое, что приходит мне на ум, когда я слышу слово "Азербайджан" - это Низами Гянджеви",- сказал он.

По его мнению, наследие Низами Гянджеви принадлежит всему человечеству.

"Наш центр [Международный центр Низами Гянджеви] под руководством президента Ильхама Алиева прекрасно продвигает идеи поэта, и я горд, что являюсь частью этой организации",- добавил он.

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