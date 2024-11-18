Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года, о чем стало известно в Ашхабаде по результатам 41-го заседания государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ.

Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года, о чем стало известно в Ашхабаде по результатам 41-го заседания государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минкультуры и информации.

В нем принимали участие представители Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, а также руководители международных организаций и другие почетные гости.

"Были обсуждены планы мероприятий, посвященных назначению Актау культурной столицей тюркского мира в 2025 году, продвижение общего культурного наследия тюркского мира и вопросы устойчивого сотрудничества", - сообщили в ведомстве.

Постоянный совет министров культуры утвердил программу деятельности ТЮРКСОЙ на предстоящий 2025 год.