    Адиль Керимли: Азербайджан активно сотрудничает со странами ЦА в сфере культуры

    Kультурная политика
    • 13 ноября, 2025
    • 12:29
    Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в сфере культуры активно развивается.

    Как передает корреспондент Report из Ташкент, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, выступая на международном конгрессе "Духовное наследие и просвещение в Центральной Азии".

    Он отметил, что Азербайджан интенсивно восстанавливает памятники культурного наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от оккупации.

    "Гуманитарные проекты, реализуемые братскими странами в восстановлении освобожденных территорий, являются ярким проявлением межгосударственной солидарности. Таким образом, наше сотрудничество, построенное на общем наследии, уже приобретает новое содержание. Открытие регионального офиса ИСЕСКО в Баку, в особенности, создает новые возможности для институционального сотрудничества в регионе".

    Керимли подчеркнул, что Азербайджан и страны Центральной Азии объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности:

    "Для Азербайджана важным вопросом является сохранение культурного наследия в современном мире и передача его будущим поколениям".

    Министр также отметил, что в последние годы сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии в сфере культуры динамично развивается: "На двустороннем уровне постоянно проводятся выставки, дни культуры, фестивали и другие подобные проекты".

    культура тюркская культура Адиль Керимли Узбекистан Центральная Азия
    Лента новостей