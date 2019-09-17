Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр может переехать в новое здание

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"На данный момент деятельность Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Джафара Джаббарлы находится под контролем".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре на мероприятии по случаю открытия нового театрального сезона.

По словам министра, сейчас Иреванский государственный азербайджанский драматический театр ремонтируется: "Где бы не функционировал данный театр, он относится к Иреванскому ханству, так как в его названии есть слово Иреван. Одним из беспокоящих нас вопросов является Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева. В результате переговоров проводятся соответствующие работы по переводу данного театра в новое здание. Затем следует провести определенные работы для ремонта Дербендского государственного азербайджанского драматического театра. Естественно, и этот вопрос находится в центре нашего внимания".

Министр напомнил, что в этом году Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр отметит 100-летие: "Юбилей отметит и Азербайджанский государственный театр "Юх". Верю, что вопрос относительно здания данного театра также решится в скором времени".