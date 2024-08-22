Представлен клип на песню "Азербайджан", снятый на освобожденных территориях

В Киноцентре "Низами" прошла презентация клипа на песню "Азербайджан", подготовленного в рамках проекта "Пой для победы!" при организации объединения "Волонтеры культуры" и финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.
Как сообщает Report, съемки клипа проходили на освобожденных территориях.
На церемонии присутствовали представители Министерства культуры, ветераны, военные и граждане.
Песню "Азербайджан", написанную заслуженным деятелем искусств Бабой Везироглу и композитором Бабиром Бабирли, исполнили ветераны Карабахской войны Мабуд Ахмедов, Мурад Байрамлы и Джахангир Алиев.
ФОТО: Вугар Ханларов