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Представлен клип на песню "Азербайджан", снятый на освобожденных территориях

Представлен клип на песню "Азербайджан", снятый на освобожденных территориях В Киноцентре "Низами" прошла презентация клипа на песню "Азербайджан", подготовленного в рамках проекта "Пой для победы!" при организации объединения "Волонтеры культуры" и финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных орган
Kультурная политика
22 августа 2024 г. 20:20
Представлен клип на песню Азербайджан, снятый на освобожденных территориях

В Киноцентре "Низами" прошла презентация клипа на песню "Азербайджан", подготовленного в рамках проекта "Пой для победы!" при организации объединения "Волонтеры культуры" и финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

Как сообщает Report, съемки клипа проходили на освобожденных территориях.

На церемонии присутствовали представители Министерства культуры, ветераны, военные и граждане.

Песню "Азербайджан", написанную заслуженным деятелем искусств Бабой Везироглу и композитором Бабиром Бабирли, исполнили ветераны Карабахской войны Мабуд Ахмедов, Мурад Байрамлы и Джахангир Алиев.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоCaptivating music video for "Azerbaijan" song filmed in liberated territories released
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə çəkilən "Azərbaycan" mahnısının klipi təqdim olunub

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