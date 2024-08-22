Представлен клип на песню "Азербайджан", снятый на освобожденных территориях

Представлен клип на песню "Азербайджан", снятый на освобожденных территориях

В Киноцентре "Низами" прошла презентация клипа на песню "Азербайджан", подготовленного в рамках проекта "Пой для победы!" при организации объединения "Волонтеры культуры" и финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных орган

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Версия на английском языке Фото Captivating music video for "Azerbaijan" song filmed in liberated territories released