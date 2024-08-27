На берегу реки Хакари по случаю Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия

На берегу реки Хакари по случаю 26 августа - Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия.

На берегу реки Хакари по случаю 26 августа - Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, глава ведомства Адиль Керимов ознакомился с экспонатами выставок, организованных по случаю памятного события.

Затем прошла ярмарка "Джан Лачын", были представлены образцы местной кухни. Одновременно были проведены веселья для детей – запуск воздушных змеев, маски-шоу, игры с воздушными шарами и мешками, "фейс-арт" и другие.

Также состоялись церемонии среза со станка ковров "Завещание отца - победа сына" и "Одна нация, два государства".

Присутствующие были проинформированы, что первый ковер был соткан по мотиву завещания великого лидера Гейдара Алиева, которое было выполнено президентом Ильхамом Алиевым победой в Карабахе.

Далее в рамках мероприятия был организован "Час поэзии". Ведущим выступил секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Он презентовал ​​недавно изданную литературная антологию "Лачын-100". Книга, составленная поэтом-публицистом Ильхамом Гахраманом, посвящена 100-летию (1924-2024 гг.) города Лачына.

В завершение актеры Шушинского государственного музыкально-драматического театра представили театральную композицию под названием "История ашуга Сары".