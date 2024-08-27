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На берегу реки Хакари по случаю Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия

На берегу реки Хакари по случаю Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия На берегу реки Хакари по случаю 26 августа - Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия.
Kультурная политика
27 августа 2024 г. 00:41
На берегу реки Хакари по случаю Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия

На берегу реки Хакари по случаю 26 августа - Дня города Лачын были организованы культурные мероприятия.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, глава ведомства Адиль Керимов ознакомился с экспонатами выставок, организованных по случаю памятного события.

Затем прошла ярмарка "Джан Лачын", были представлены образцы местной кухни. Одновременно были проведены веселья для детей – запуск воздушных змеев, маски-шоу, игры с воздушными шарами и мешками, "фейс-арт" и другие.

Также состоялись церемонии среза со станка ковров "Завещание отца - победа сына" и "Одна нация, два государства".

Присутствующие были проинформированы, что первый ковер был соткан по мотиву завещания великого лидера Гейдара Алиева, которое было выполнено президентом Ильхамом Алиевым победой в Карабахе.

Далее в рамках мероприятия был организован "Час поэзии". Ведущим выступил секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Он презентовал ​​недавно изданную литературная антологию "Лачын-100". Книга, составленная поэтом-публицистом Ильхамом Гахраманом, посвящена 100-летию (1924-2024 гг.) города Лачына.

В завершение актеры Шушинского государственного музыкально-драматического театра представили театральную композицию под названием "История ашуга Сары".

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın Şəhəri Günü Həkəri çayının sahilində müxtəlif tədbirlərlə davam edib

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