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РФ и Азербайджан могут создать совместные ремейки старых фильмов

РФ и Азербайджан могут создать совместные ремейки старых фильмов Азербайджан в перспективе может создать совместно с РФ ремейки старых фильмов, популярных среди русскоязычного населения республики.
Kультурная политика
31 августа 2024 г. 11:20
РФ и Азербайджан могут создать совместные ремейки старых фильмов

Азербайджан в перспективе может создать совместно с РФ ремейки старых фильмов, популярных среди русскоязычного населения республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель департамента креативных индустрий и цифрового развития Минкультуры Азербайджана Рашад Азизов в кулуарах Московской международной недели кино.

Много российских компаний приезжают снимать фильмы и сериалы в Азербайджан, отметил Азизов.

"В перспективе могут быть ремейки старых фильмов, которые очень популярны у всего русскоязычного населения и не только. Будут новинки, которые объединят аудиторию всех наших стран", - сказал он.

Среди азербайджанских зрителей особенно популярен анимационный контент из России, обратил внимание Азизов. По его словам, здесь могут быть несколько уровней сотрудничества - и создание, и дистрибьюция. Для этого нужны специальные платформы и проекты, отмечает глава департамента.

"Плюс азербайджанский контент тоже ищет новые рынки сбыта. В России проживает большая диаспора азербайджанцев, поэтому тема, проблематика очень схожая, а это уже обязательно создает условия для того, чтобы мы были друг рядом с другом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan köhnə filmlərin birgə remeyklərini yarada bilər

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