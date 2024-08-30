Заповедник "Гала" избран членом международной ассоциации EXARC

Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" стал членом Международной ассоциации археологических музеев под открытым небом (EXARC).
Как сообщает Report со ссылкой на Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", таким образом число членов ассоциации EXARC достигло 432.
EXARC также является партнером Международного совета музеев и членом Сети европейских музейных организаций.
Присоединение заповедника "Гала" к этой международной ассоциации важно для продвижения азербайджанского культурного наследия и образа жизни на международном уровне, а также для повышения узнаваемости заповедника. Информация о заповеднике "Гала" уже размещена на официальном сайте организации.
Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" был создан в 1988 году.