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Заповедник "Гала" избран членом международной ассоциации EXARC

Заповедник "Гала" избран членом международной ассоциации EXARC Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" стал членом Международной ассоциации археологических музеев под открытым небом (EXARC).
Kультурная политика
30 августа 2024 г. 16:23
Заповедник Гала избран членом международной ассоциации EXARC

Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" стал членом Международной ассоциации археологических музеев под открытым небом (EXARC).

Как сообщает Report со ссылкой на Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", таким образом число членов ассоциации EXARC достигло 432.

EXARC также является партнером Международного совета музеев и членом Сети европейских музейных организаций.

Присоединение заповедника "Гала" к этой международной ассоциации важно для продвижения азербайджанского культурного наследия и образа жизни на международном уровне, а также для повышения узнаваемости заповедника. Информация о заповеднике "Гала" уже размещена на официальном сайте организации.

Государственный историко-этнографический заповедник "Гала" был создан в 1988 году.

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Версия на азербайджанском языке Qala Qoruğu “Arxeologiya üzrə Açıq Hava Muzeylərinin Beynəlxalq Assosiasiyası”na üzv seçilib

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