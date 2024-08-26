В парке Центра Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт "Летний фестиваль"

В последний выходной день лета в парке Центра Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт "Летний фестиваль".

В последний выходной день лета в парке Центра Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт "Летний фестиваль".

Как сообщает Report , жители столицы и гости Баку послушали в парке выступления популярных певцов и провели прекрасный летний вечер.

Насыщенная концертная программа смогла привлечь внимание разной аудитории. На "Летнем фестивале" прозвучали песни разных жанров в исполнении известных певцов. Любимые всеми композиции были озвучены дуэтами или в коллективном исполнении. Большинство песен были представлены в такой интерпретации впервые. Цель – продемонстрировать диалог поколений в музыке.

На концерте выступили Государственный ансамбль танца Азербайджана, виртуальный дуэт Алмаханым Ахмедли и Айгюн Бяйлер, Алмаз Алескерли и Эльчин Джафаров, Айгюн Кязымова и Замиг Гусейнов, Эльнур Мамедов и Гюнай Ибрагимли, Адалят Шукюров и Нигяр Джамал, Фаиг Агаев и Диляра Кязымова, Хайям Нисанов и Айсель, Кёнуль Хасыева и Илькин Ахмедов, Мялякханым Эюбова и Рамал Исрафилов, Мансум Ибрагимов и Эльнара Халилова, Мурад Ариф и Мардан Кязымов, Мубариз Тагиев и Джавидан Фатихи, Назим Пишьяри и Мехин Гумбатова, Назпери Досталиева и Илькин Довлятов, Ниса Гасымова и Аббас Багыров, Ниямеддин Мусаев и группа "Дёнгя", PRoMete и Самира АлиМарьям, группа "Раст" и Джамал Хашим, Севда Алекперзаде и группа "Бабушки", Тюнзаля Агаева и Надира Рустамли, а также Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы и Камиля Набиева, Илаха Рустамова, а также Тайяр Байрамов, Равана Амирасланлы, Мирали Сарызаде, затем Сабина Бабаева, Сона Азизова, Атилла Гариб, Атилла Мамедов.