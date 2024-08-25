В Азербайджане будет торжественно отмечен День города Лачын

26 августа при поддержке Министерства культуры, специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, ООО "Служба благоустройства Баку" очередной раз будет торжественно отмечен День города Лачын.

26 августа при поддержке Министерства культуры, специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, ООО "Служба благоустройства Баку" очередной раз будет торжественно отмечен День города Лачын.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана.

Ко второй годовщине возрождения города Лачына была подготовлена ​​обширная праздничная программа. Примечательно, что впервые эта дата будет отмечаться с большим размахом после полного восстановления суверенитета на всех территориях Азербайджана в результате антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года.

Отметим, что в прошлом году в календарь знаменательных дней Азербайджана вошел новый день, 26 августа - День города Лачын. Этот день, впервые отпразднованный в прошлом году, был учрежден Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года "Об учреждении дней города на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".