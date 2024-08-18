Скончался известный профессор и историк Шахин Фазиль

Известный азербайджанский историк, поэт, востоковед и переводчик Шахин Фазиль скончался на 84-м году жизни.

Известный азербайджанский историк, поэт, востоковед и переводчик Шахин Фазиль скончался на 85-м году жизни.

Об этом сообщает муганское бюро Report .

Доктор исторических наук Шахин Фазиль оглы Фарзалиев родился 27 марта 1940 года.

В 1958 году поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, который окончил его с отличием в 1964 году.

В 1963-1966, 1968-1970 и 1978-1982 годах работал переводчиком в Афганистане. В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему "Азербайджан и Османская империя в XV-XVI веках". Решением Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана 8 октября 2004 года ученому было присвоено звание профессора.

В 2009 году выступил с докладом "Азербайджанская национальная история XX века: исторический опыт и современное положение" в двух городах Японии (Синдае и Токио).

Последние годы являлся заведующим отделом источниковедения и историографии Института истории Азербайджана им. Бакиханова.

Ш. Фазиль является автором более 200 опубликованных научных работ и состоял в Союзе писателей Азербайджана. Был награжден тремя государственными медалями (Афганистан) и несколькими орденами Почета (СССР).