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В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директор

В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директор В Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия назначен новый директор.
Kультурная политика
21 августа 2024 г. 10:52
В НИПИ Азербярпа назначен новый директор

В Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия назначен новый директор.

Как сообщает Report, Вугар Бабакишиев сменил на посту возглавлявшего институт Сабухи Баширова.

Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" создан в 1994 году как коммерческое учреждение. Его уставный капитал составляет 100 манатов. Институт является единственной научно-исследовательской организацией по реставрации исторических памятников.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu"na yeni direktor təyin edilib

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