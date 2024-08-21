В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директор

В Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия назначен новый директор.

В Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия назначен новый директор.

Как сообщает Report, Вугар Бабакишиев сменил на посту возглавлявшего институт Сабухи Баширова.

Научно-исследовательский проектный институт "Азербярпа" создан в 1994 году как коммерческое учреждение. Его уставный капитал составляет 100 манатов. Институт является единственной научно-исследовательской организацией по реставрации исторических памятников.