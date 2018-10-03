Абульфас Гараев: На сегодняшнее заседание я пришел с болью в сердце

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые люди ломают исторические памятники, рушат их, выцарапывают на них свои имена, наклеивают ненужную рекламу, а потом говорят, что государство не бережет культурное наследие".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал на презентации электронного портала "Госреестр образцов нематериального культурного наследия Азербайджана".

По мнению министра, каждый гражданин должен понимать важность охраны исторических богатств:

"Можем ли мы сами в должной степени охранять памятники внутри страны? Люди опять все бросают на государство. В другой стране для того, чтобы забить один гвоздь в историческое здание, требуется собрать как минимум 150 документов. Это процесс должен быть в сознании людей. Как это внести в сознание людей? Выступлением министра, долгими разговорами по телевидению или изданием статей в газетах, современными технологиями, или нужно это делать в школах? Все должно составлять единство. На сегодняшнее заседание я пришел с болью в сердце. Потому что мы только сейчас понимаем ценность наших богатств".