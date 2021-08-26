ABBA выпустит новые песни после 39-летнего перерыва

Группа ABBA представит пять новых песен и организует шоу «Abba Voyage».

Группа ABBA представит пять новых песен и организует шоу "Abba Voyage".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщило издание The Mirror.

О планах выпустить новые песни группа сообщала в 2018 и 2020 годах. Тогда же сообщалось о планах провести шоу с голограммами. Впоследствии менеджер группы Йорел Хансер отрицала эту информацию.

В последний раз ABBA выступила в 1982-м. С тех пор участники занимаются сольными проектами. Бьорн Ульвеус , Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског выходили на сцену в 2016 году, на закрытом мероприятии в Стокгольме.

Шоу планируется запустить в специально построенном театре в восточном Лондоне. Предполагается, что театр будет достроен в следующем месяце. Источник издания рассказал, что на сцене будут выступать голограммы артистов, которые назвали ABBA-тарами.

О пяти новых треках группы журналист Джефф Ллойд рассказал слушателям своего подкаста Reasons To Be Chealend. По его словам, они выйдут уже в этом году.

Подробности шоу должны скоро появиться на специальном сайте. Пока поклонникам только предлагается пройти на нем регистрацию, чтобы позже получить подробности на электронную почту.