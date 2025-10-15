Вкус Италии в Баку: шеф Роберто Черреа погружает в детство

Итальянский шеф-повар Роберто Черреа, кулинар одного из самых известных ресторанов Италии - Da Vittorio в Бергамо, отмеченного тремя звездами Мишлен, провел в Баку увлекательный мастер-класс.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в рамках Недели итальянской кухни, которая в этом году проходит с 14 по 20 октября.

Для демонстрации итальянской гастрономии шеф Черреа выбрал, на первый взгляд, простое, но глубоко символичное для Италии блюдо - paccheri pomodoro.

Paccheri pomodoro - это паста с ярким и насыщенным томатным соусом. Паккери - крупная гладкая трубчатая паста, которая отваривается до состояния "аль-денте" и соединяется с соусом из свежих томатов, приправляется базиликом и посыпается тертым пармезаном.

Особенность блюда заключается не только в доступности ингредиентов, которые есть на кухне практически каждого итальянца, но и в том, что его едят ложкой, а не вилкой, как обычно принято. Для итальянцев это не просто еда - это вкус детства, воспоминание о домашней кухне и семейных обедах.

Сам шеф Черреа во время приготовления отметил, что выбор пал именно на это блюдо не случайно. "Paccheri pomodoro - это сочетание простоты и искренности, блюдо, которое возвращает к самым теплым воспоминаниям детства. В приготовлении соуса я использую наш семейный рецепт. Соус достаточно жидкий, поэтому пасту стоит есть ложкой. Поел пасту - но это еще не конец: берешь хлеб и макаешь его в соус, который остался на тарелке. Все точно как в моем детстве", - рассказал он.

Приготовив это блюдо, шеф не только ознакомил участников мастер-класса с итальянскими блюдами, но и позволил каждому ощутить атмосферу Италии и домашнего уюта.

Помимо мастер-класса, Роберто Черреа примет участие в ряде других мероприятий и появится в прямом эфире кулинарного шоу на телеканале AzTV, где продемонстрирует свое мастерство телезрителям.

Неделя итальянской кухни призвана познакомить широкую аудиторию с культурным наследием Италии, важной частью которого является кулинария.

Отметим, что Неделя проходит при поддержке посольства Италии в Азербайджане и Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку.