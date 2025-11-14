Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Узбекистане открылись Дни кино стран Центральной Азии и Азербайджана

    Культура
    • 14 ноября, 2025
    • 10:04
    В Национальном дворце киноискусства Узбекистана состоялось официальное открытие Дней кино стран Центральной Азии и Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

    Мероприятие началось с круглого стола с участием делегаций, посвященного развитию сотрудничества в сфере кинематографии.

    На церемонии открытия выступили директор Агентства кинематографии Узбекистана Шухрат Ризаев, генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов, заместитель председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Казахстана Адилет Омаров, а также представители стран Центральной Азии и СМИ.

    Участники мероприятия отметили укрепление творческих связей между кинематографистами тюркских государств и переход сотрудничества на новый этап. Международные кинофестивали, творческие конкурсы и совместные проекты способствуют дальнейшему развитию партнерских отношений.

    Дни кино стран Центральной Азии и Азербайджана призваны укреплять культурные связи, сближать народы через искусство и обеспечивать обмен профессиональным опытом.

    В первый день программы зрителям представили подборку короткометражных фильмов, созданных режиссерами из стран региона и Азербайджана.

