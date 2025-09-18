Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка "Послы историй"

    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 21:15
    В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка Послы историй

    В Nine Senses Art Center прошла благотворительная выставка и аукцион "Послы историй", организованные совместно с 13-летней художницей Зейнаб Бабаевой.

    Как передает Report, в рамках мероприятия были представлены авторские изделия юной художницы, выполненные из глины и в смешанной технике. Работы отличаются оригинальностью и отражают личный творческий путь З.Бабаевой, который начался в годы пандемии, когда она увлеклась лепкой из пластилина.

    Для юной художницы это уже вторая персональная экспозиция: первая выставка состоялась в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова в рамках мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения писателя.

    В рамках нынешней выставки часть средств, вырученных от продажи произведений, будет направлена в приют GWARP для помощи животным.

    GWARP Nine Senses Art Center выставка

    Последние новости

    21:34

    Санкции ООН против Ирана будут восстановлены

    В регионе
    21:15
    Фото

    В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка "Послы историй"

    Культура
    21:03
    Фото

    В Анкаре состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша"

    Внешняя политика
    20:51

    Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

    Другие страны
    20:48

    Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственности

    Происшествия
    20:38
    Фото

    Состоялась литературно-художественная программа, посвященная 140-летию Узеира Гаджибейли

    Культура
    20:23

    Во Франции арестованы свыше 180 протестующих - ОБНОВЛЕНО-8

    Другие страны
    20:21

    Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспорта

    Бизнес
    20:07

    НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину

    В регионе
    Лента новостей