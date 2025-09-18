В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка "Послы историй"

В Nine Senses Art Center прошла благотворительная выставка и аукцион "Послы историй", организованные совместно с 13-летней художницей Зейнаб Бабаевой.

Как передает Report, в рамках мероприятия были представлены авторские изделия юной художницы, выполненные из глины и в смешанной технике. Работы отличаются оригинальностью и отражают личный творческий путь З.Бабаевой, который начался в годы пандемии, когда она увлеклась лепкой из пластилина.

Для юной художницы это уже вторая персональная экспозиция: первая выставка состоялась в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова в рамках мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения писателя.

В рамках нынешней выставки часть средств, вырученных от продажи произведений, будет направлена в приют GWARP для помощи животным.