"Nine Senses Art Center"də xeyriyyə sərgisi keçirilib
Mədəniyyət
- 18 sentyabr, 2025
- 21:47
"Nine Senses Art Center"də 13 yaşlı rəssam Zeynəb Babayevanın iştirakı ilə "Hekayələrin elçiləri" adlı xeyriyyə sərgisi və hərrac təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, sərgidə gənc rəssamın gildən və qarışıq texnikadan hazırlanmış müəllif işləri nümayiş etdirilib. Əsərlər orijinallığı ilə seçilir və Zeynəb Babayevanın yaradıcılıq yolunu əks etdirir.
Onun sənətə marağı pandemiya dövründə plastilindən fiqurlar hazırlamaqla başlayıb. Bu, Zeynəb Babayevanın ikinci şəxsi sərgisidir. İlk ekspozisiyası yazıçı Maqsud İbrahimbəyovun 90 illik yubileyi çərçivəsində təşkil olunub.
Sərgidə satılan əsərlərdən əldə edilən gəlirin bir hissəsi heyvanlara dəstək məqsədilə "GWARP" sığınacağına yönləndiriləcək.
