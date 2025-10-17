В Физули организован концерт по случаю Дня города

Министерство культуры и Специальное представительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах организовали концертную программу по случаю Дня города Физули.

Как сообщает корреспондент Report, концертная программа с участием известных деятелей искусства организована в парке на территории 1-го жилого комплекса города Физули.

За концертом наблюдают сотрудники Минкультуры и Спецпредставительства президента Азербайджана, а также жители города и представители общественности.