Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Культура
    • 17 октября, 2025
    • 17:43
    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Министерство культуры и Специальное представительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах организовали концертную программу по случаю Дня города Физули.

    Как сообщает корреспондент Report, концертная программа с участием известных деятелей искусства организована в парке на территории 1-го жилого комплекса города Физули.

    За концертом наблюдают сотрудники Минкультуры и Спецпредставительства президента Азербайджана, а также жители города и представители общественности.

    Физули День города концерт
    Фото
    Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Фото
    Concert held in Fuzuli to mark city day

    Последние новости

    18:06

    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Туризм
    17:59

    ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Культура
    17:38
    Видео

    Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:34

    Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО

    Внешняя политика
    17:32

    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Внешняя политика
    17:27

    Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Kультурная политика
    17:26

    Список стран-импортеров нефти из Азербайджана

    Энергетика
    17:23

    МВФ до конца года может одобрить новую программу stand-by по Армении на $175 млн

    В регионе
    Лента новостей