В Баку состоялась церемония закрытия VIII Международного фестиваля анимационных фильмов

В Баку прошла церемония закрытия восьмого Международного фестиваля анимации ANİMAFİLM.

Как сообщает Report, на мероприятии были объявлены победители фестиваля, организованного Ассоциацией анимации Азербайджана.

В завершение победители были награждены призами в соответствующих номинациях.

Отметим, что фестиваль стартовал 3 сентября. Темой нынешнего фестиваля ANİMAFİLM стали "кошки".