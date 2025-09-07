российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Культура
    07 сентября, 2025
    В Баку состоялась церемония закрытия VIII Международного фестиваля анимационных фильмов

    В Баку прошла церемония закрытия восьмого Международного фестиваля анимации ANİMAFİLM.

    Как сообщает Report, на мероприятии были объявлены победители фестиваля, организованного Ассоциацией анимации Азербайджана.

    В завершение победители были награждены призами в соответствующих номинациях.

    Отметим, что фестиваль стартовал 3 сентября. Темой нынешнего фестиваля ANİMAFİLM стали "кошки".

