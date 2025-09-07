В Баку состоялась церемония закрытия VIII Международного фестиваля анимационных фильмов
Культура
- 07 сентября, 2025
- 22:40
В Баку прошла церемония закрытия восьмого Международного фестиваля анимации ANİMAFİLM.
Как сообщает Report, на мероприятии были объявлены победители фестиваля, организованного Ассоциацией анимации Азербайджана.
В завершение победители были награждены призами в соответствующих номинациях.
Отметим, что фестиваль стартовал 3 сентября. Темой нынешнего фестиваля ANİMAFİLM стали "кошки".
