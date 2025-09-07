Bakıda VIII ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalının bağlanış mərasimi keçirilib
Mədəniyyət
- 07 sentyabr, 2025
- 21:36
Bakıda səkkizinci ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalının bağlanış mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər ki, mərasimdə Azərbaycan Animasiya Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın qalibləri elan olunub.
Sonda qaliblər müvafiq nominasiyalar üzrə mükafatlarla təltif olunublar.
Qeyd edək ki, festivala sentyabrın 3- də start verilib. Builki ANİMAFİLM Festivalının mövzusu "pişiklər" olub.
