    В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-Pop

    Культура
    • 12 сентября, 2025
    • 15:23
    В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-Pop

    В пятницу в Оперном зале Бакинской музыкальной академии состоялся фестиваль корейской музыки в жанре K-Pop.

    Как передает Report, мероприятие организованно посольством Республики Корея в Азербайджане.

    В своей речи посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Ким Гу подчеркнул, что K-Pop вышел за рамки простого музыкального жанра и стал глобальным культурным явлением, любимым во всем мире.

    Он также отметил, что энтузиазм и креативность молодого поколения в Азербайджане сблизили Баку и Сеул.

    Отметим, что в этом году для участия в фестивале подали заявки 24 команды, из которых 6 успешно прошли отборочный тур и вышли в финал.

    K-Pop music festival held in Baku

