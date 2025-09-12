В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-Pop
Культура
- 12 сентября, 2025
- 15:23
В пятницу в Оперном зале Бакинской музыкальной академии состоялся фестиваль корейской музыки в жанре K-Pop.
Как передает Report, мероприятие организованно посольством Республики Корея в Азербайджане.
В своей речи посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Ким Гу подчеркнул, что K-Pop вышел за рамки простого музыкального жанра и стал глобальным культурным явлением, любимым во всем мире.
Он также отметил, что энтузиазм и креативность молодого поколения в Азербайджане сблизили Баку и Сеул.
Отметим, что в этом году для участия в фестивале подали заявки 24 команды, из которых 6 успешно прошли отборочный тур и вышли в финал.
