İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Bakıda Koreya K-Pop musiqi festivalı keçirilib

    Mədəniyyət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:14
    Bakıda Koreya K-Pop musiqi festivalı keçirilib

    Bu gün Bakı Musiqi Akademiyasının Opera zalında K-Pop janrında Koreya musiqi festivalı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunub.

    Festivalda 600-dən çox K-POP pərəstişkarı iştirak edib və tədbir böyük coşqu ilə baş tutub. Bu, Azərbaycanın gənclərinin K-POP-a və ümumilikdə Koreya mədəniyyətinə olan güclü maraq və sevgisini bir daha nümayiş etdirib.

    Bu il festival üçün ümumilikdə 24 komanda müraciət etmiş, onlardan yalnız seçmə turu uğurla keçən 6 komanda final səhnəsinə vəsiqə qazanıb.

    İştirakçılar səhnədə hazırladıqları K-POP rəqslərini böyük həvəslə təqdim edib, tamaşaçılar isə onları gurultulu alqış və səmimi dəstəklə qarşılayıb. Nəticədə  yarışmanın qalibi (00 komandası), ikinci yerin sahibi isə (00 komandası) olub.

    Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kanq Kımqu çıxışında festivalda iştirak edən bütün komandaları təbrik edərək, K-POP-un artıq sadəcə musiqi janrı olmaqdan çıxıb bütün dünyanın sevdiyi qlobal mədəniyyət hadisəsinə çevrildiyini vurğulayıb.

    O, həmçinin qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın gənc nəslinin ehtirası və yaradıcılığı Koreya ilə Azərbaycanı daha da yaxınlaşdırıb və iki ölkəni daha geniş dünyaya bağlayan bir körpü rolunu oynayıb.

    Foto
    В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-Pop
    Foto
    K-Pop music festival held in Baku

    Son xəbərlər

    17:19

    Naxçıvanda qida təhlükəsizliyinə nəzarət məntəqələri yaradılacaq

    Sağlamlıq
    17:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    17:13

    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

    Digər ölkələr
    17:08

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

    Digər ölkələr
    16:59

    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    16:44

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti