Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Баку пройдет фестиваль Nine Senses "От Корней к Росту"

    Культура
    • 01 мая, 2026
    • 14:50
    В Баку пройдет фестиваль Nine Senses От Корней к Росту

    В Баку 12-14 июня пройдет третий Международный фестиваль Nine Senses Fest 2026 на тему "От Корней к Росту".

    Об этом Report сообщили в арт-центре Nine Senses.

    Фестиваль пройдет при поддержке Лейлы Алиевой - вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и основателя Nine Senses Art Center, и объединит 1 500 участников и 80 экспертов.

    Организаторами выступают арт-центр Nine Senses и ANSA (Azerbaijan New Skills Academy).

    В рамках фестиваля пройдет День Суфизма, где гости смогут ознакомиться с аутентичными практиками от Рашида Мевлеви.

    Вечерняя программа предусматривает концерты известных азербайджанских исполнителей, таких как Чингиз Мустафаев и Марат Нигматулин.

    Специально для гостей будет работать ярмарка Nine Senses Fest: пространство селективных брендов в категориях fashion, wellness, beauty и Handmade in Azerbaijan.

    Билеты можно приобрести на сайте ninesenses.az.

    Лейла Алиева Nine Senses Art Center международный фестиваль
    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей