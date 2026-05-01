В Баку пройдет фестиваль Nine Senses "От Корней к Росту"
- 01 мая, 2026
- 14:50
В Баку 12-14 июня пройдет третий Международный фестиваль Nine Senses Fest 2026 на тему "От Корней к Росту".
Об этом Report сообщили в арт-центре Nine Senses.
Фестиваль пройдет при поддержке Лейлы Алиевой - вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и основателя Nine Senses Art Center, и объединит 1 500 участников и 80 экспертов.
Организаторами выступают арт-центр Nine Senses и ANSA (Azerbaijan New Skills Academy).
В рамках фестиваля пройдет День Суфизма, где гости смогут ознакомиться с аутентичными практиками от Рашида Мевлеви.
Вечерняя программа предусматривает концерты известных азербайджанских исполнителей, таких как Чингиз Мустафаев и Марат Нигматулин.
Специально для гостей будет работать ярмарка Nine Senses Fest: пространство селективных брендов в категориях fashion, wellness, beauty и Handmade in Azerbaijan.
Билеты можно приобрести на сайте ninesenses.az.