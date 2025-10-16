Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым

    Культура
    • 16 октября, 2025
    • 10:43
    В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым

    В Международном центре мугама проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие представители Министерства культуры, общественности, деятели культуры и искусства, члены семьи покойного, его коллеги и представители СМИ.

    Напомним, что народный артист, тарист Рамиз Гулиев скончался 15 октября в возрасте 78 лет.

    Рамиз Гулиев церемония прощания центр Мугама
    Фото
    Видео
    Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasimi keçirilir

    Последние новости

    11:34

    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    Другие страны
    11:34

    Спецпредставитель: В Азербайджане реализуются мегапроекты

    Инфраструктура
    11:30

    Эмин Гусейнов: В ноябре в Агдам вернутся 900 семей

    Инфраструктура
    11:30
    Фото

    Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

    Внутренняя политика
    11:29

    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал почти 17 млн тонн нефти

    Энергетика
    11:23

    Глава ОПЕК: Мировая энергетика пока не достигла необходимого уровня инвестиций

    Энергетика
    11:22

    Доходы бюджета Азербайджана от аренды госимущества вырастут в 2026 году

    Финансы
    11:21

    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

    Бизнес
    11:13

    Производство в ИКТ-секторе Азербайджана в сентябре выросло в 2 раза

    ИКТ
    Лента новостей