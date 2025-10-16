В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым

В Международном центре мугама проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Гулиевым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие представители Министерства культуры, общественности, деятели культуры и искусства, члены семьи покойного, его коллеги и представители СМИ.

Напомним, что народный артист, тарист Рамиз Гулиев скончался 15 октября в возрасте 78 лет.