Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей Корана

Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" посетили зал Корана, расположенный в Центре исламской цивилизации в столице Узбекистана Ташкенте.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, гостям представилась возможность увидеть одну из древнейших сохранившихся в мире рукописей священного писания мусульман.

Этот Коран был переписан по поручению третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана и сегодня входит в список "Памяти мира" всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что зал, где хранится исторический манускрипт, возведен по личной авторской концепции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Манускрипт расположен под высоким куполом высотой около 60 метров, в одной из секций Центра исламской цивилизации.