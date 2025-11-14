Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей Корана

    Культура
    • 14 ноября, 2025
    • 09:27
    Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей Корана

    Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" посетили зал Корана, расположенный в Центре исламской цивилизации в столице Узбекистана Ташкенте.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, гостям представилась возможность увидеть одну из древнейших сохранившихся в мире рукописей священного писания мусульман.

    Этот Коран был переписан по поручению третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана и сегодня входит в список "Памяти мира" всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Отмечается, что зал, где хранится исторический манускрипт, возведен по личной авторской концепции президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Манускрипт расположен под высоким куполом высотой около 60 метров, в одной из секций Центра исламской цивилизации.

    Центр исламской цивилизации Коран ЮНЕСКО Узбекистан Ташкент

    Последние новости

    09:27
    Фото

    Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей Корана

    Культура
    09:21

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)

    Финансы
    09:18

    Цены на нефть выросли на 1,5%

    Энергетика
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Южная Корея настаивает на строительстве атомной субмарины у себя в стране

    Другие страны
    08:49

    Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд

    Другие страны
    08:38

    NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

    Другие страны
    08:19
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:48

    СМИ: Baidu в 2026 году выпустит ИИ-чип нового поколения Kunlun M100

    ИКТ
    Лента новостей