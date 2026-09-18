Скончалась заслуженная артистка Севда Мамедзаде

В возрасте 95 лет скончалась заслуженная артистка Азербайджана, известный диктор Севда Салех Мамедзаде.

Как сообщает Report, об этом агентству сообщила семья покойной.

Она умерла 18 сентября в медицинском центре "Низами", где проходила лечение.

Севда Салех много лет работала на Азербайджанском радио. 1 сентября ее поместили в реанимацию в состоянии комы.