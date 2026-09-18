Скончалась заслуженная артистка Севда Мамедзаде
Культура
- 18 сентября, 2026
- 20:38
В возрасте 95 лет скончалась заслуженная артистка Азербайджана, известный диктор Севда Салех Мамедзаде.
Как сообщает Report, об этом агентству сообщила семья покойной.
Она умерла 18 сентября в медицинском центре "Низами", где проходила лечение.
Севда Салех много лет работала на Азербайджанском радио. 1 сентября ее поместили в реанимацию в состоянии комы.
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