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    Əməkdar artist Sevda Məmmədzadə vəfat edib

    Mədəniyyət
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:29
    Əməkdar artist Sevda Məmmədzadə vəfat edib

    Azərbaycanın Əməkdar artisti, tanınmış diktor Sevda Saleh Məmmədzadə vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a mərhumun ailəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 95 yaşlı veteran diktor sentyabrın 18-da müalicə aldığı Nizami Tibb Mərkəzində dünyasını dəyişib.

    Qeyd edək ki, uzun illər Azərbaycan Radiosunda çalışmış Sevda Saleh sentyabrın 1-də koma vəziyyətində reanimasiyaya yerləşdirilmişdi.

    Əməkdar artist Azərbaycan radiosu Ölüm hadisəsi Nizami Tibb Mərkəzi
    Скончалась заслуженная артистка Севда Мамедзаде

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