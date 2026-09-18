Əməkdar artist Sevda Məmmədzadə vəfat edib
Mədəniyyət
- 18 sentyabr, 2026
- 20:29
Azərbaycanın Əməkdar artisti, tanınmış diktor Sevda Saleh Məmmədzadə vəfat edib.
Bu barədə "Report"a mərhumun ailəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 95 yaşlı veteran diktor sentyabrın 18-da müalicə aldığı Nizami Tibb Mərkəzində dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, uzun illər Azərbaycan Radiosunda çalışmış Sevda Saleh sentyabrın 1-də koma vəziyyətində reanimasiyaya yerləşdirilmişdi.
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