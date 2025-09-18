Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки

    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 09:12
    Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки.

    Report напоминает, что 18 сентября 1885 года родился великий композитор Узеир Гаджибейли.

    День рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли в нашей стране отмечается как День национальной музыки. С 2009 года проводится Международный музыкальный фестиваль, посвященный У.Гаджибейли.

    История азербайджанского национального оперного искусства началась с оперы "Лейли и Меджнун", которая была поставлена на сцене 116 лет назад Узеиром Гаджибейли. Первым дирижером оперы был Абдуррахим бек Ахвердиев, режиссером - Гусейн Араблинский. Гусейнгулу Сарабский исполнил роль Меджнуна, а помощник повара Абдуррахим Фараджев выступил в роли Лейли. Премьера спектакля состоялась 12 января 1908 года (25) в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    "Лейли и Меджнун", написанная по мотивам одноименной поэмы гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, является первой оперой не только в Азербайджане, но и на Востоке. История оперы древнего Востока началась именно с этого дня.

    После успеха этой оперы, одна за другой последовали также национальные оперы – "Шейх Санан" (1909), "Рустам и Сохраб" (1910), "Шах Аббас и Хуршидбану", "Асли и Керем" (1912), "Харун и Лейла" (1915).

    Создание первой оперетты на Востоке также связано с именем Узеира Гаджибейли. Первой музыкальной комедией гениального композитора является трехактная комедия "Муж и жена". Это произведение является первым образцом музыкальной комедии в Азербайджане. Первая постановка произведения состоялась в 1910 году. В ролях выступили Г.Сарабский (Мерджан бек), А.Агдамский (Миннет ханым) и другие.

    Творческое наследие Узеира Гаджибейли очень богатое и разнообразное. Незабвенная личность, всю свою жизнь он служил азербайджанской культуре, музыке, перевел в ноты более 300 популярных песен, создал кантаты, фантазии, песни и романсы, камерные и хоровые произведения. Интересно, что гимны как Азербайджанской Демократической Республики, так и советского Азербайджана, а также современный гимн после восстановления независимости принадлежат выдающемуся композитору.

    Его светлая память будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.

