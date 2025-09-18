İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

    Mədəniyyət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür.

    "Report" xatırladır ki, 1885-ci il sentyabrın 18-də dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli dünyaya göz açıb.

    Bu tarix Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur və 2009-cu ildən başlayaraq Ü.Hacıbəyliyə həsr olunmuş Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir.

    Üzeyir Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıçı, publisist, ictimai və siyasi xadim kimi çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı, Şərqdə ilk operanın banisi kimi tanınan sənətkardır. Məhz onun fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan milli opera sənətinin tarixi 116 il əvvəl tamaşaya qoyulan "Leyli və Məcnun" operası ilə başlanıb. Operanın ilk dirijoru Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, rejissoru Hüseyn Ərəblinski olub. Məcnun rolunda ölməz sənətkar Hüseynqulu Sarabski, Leyli rolunda isə aşpaz şagirdi Əbdürrəhim Fərəcov çıxış ediblər. İlk tamaşa 1908-ci il yanvarın 12-də (25-də) Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında oynanılıb.

    Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poeması əsasında hazırlanmış "Leyli və Məcnun" yalnız Azərbaycanın deyil, həm də Şərqin ilk operasıdır. Qoca Şərqin opera tarixi məhz bu gündən başlanıb. İlk operanın uğurlarından ruhlanan Üzeyir bəy bir-birinin ardınca "Şeyx Sənan" (1909), "Rüstəm və Söhrab" (1910), "Şah Abbas və Xurşidbanu", "Əsli və Kərəm" (1912), "Harun və Leyla" (1915) kimi milli operalar yazıb.

    Şərqdə ilk operetta janrının yaranması da Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Dahi bəstəkarın ilk musiqili komediyası üç pərdədən ibarət "Ər və arvad"dır. Bu əsər Azərbaycanda musiqili komediyanın ilk nümunəsidir. Əsərin ilk tamaşası 1910-cu ildə olub. Rollarda H.Sarabski (Mərcan bəy), Ə.Ağdamski (Minnət xanım) və başqaları çıxış ediblər.

    Üzeyir Hacıbəylinin ədəbi irsi də çox zəngin və qiymətlidir. Bütün ömrü boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə xidmət edən bu unudulmaz şəxsiyyət 300-dən çox xalq mahnısını nota salıb, marş, kantata, fantaziya, mahnı və romanslar, kamera və xor əsərləri yazıb. Maraqlıdır ki, həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, həm də sovet Azərbaycanının himnləri dahi sənətkara məxsus olub. Müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra xalqımıza azadlıq şərafəti çatdıran ilk himni biz bu gün yenə də məhəbbətlə səsləndiririk.

    Onun işıqlı xatirəsi xalqının qəlbində əbədi olaraq daim yaşayacaq.

    Milli Musiqi Günü Üzeyir Hacıbəyli bəstəkar
    Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки

    Son xəbərlər

    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    09:00

    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

    Mədəniyyət
    08:54

    Rusiyada məhkəmə icraçıları tərəfindən deportasiya edilən əcnəbilərin sayı məlum olub

    Digər
    08:49

    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib

    Region
    08:45

    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:29

    Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Digər
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti